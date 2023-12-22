Она подозревается в превышении должностных полномочий
В Иркутске задержали директора студенческого городка одного из вузов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По данным следствия, 57-летняя женщина три года сдавала комнаты в общежитии посторонним за наличные. При этом, по правилам, вселение в общежитие допускается только на основании ордера, выданного в соответствии с приказом ректора.
За сдачу комнат директор студгородка получила в общей сложности почти 1,3 миллиона рублей.
Задержали женщину во время контрольной закупки, часть денег, которые она получила, были помечены. В момент задержания у злоумышленницы изъяли более 180 тысяч рублей. Законность происхождения этих денег сейчас проверяют следователи транспортной полиции.
По месту жительства подозреваемой, в её кабинете, а также в общежитии и кабинетах подчинённых провели обыски. Изъяты документация, компьютерная техника, сотовые телефоны, автомашина, принадлежащая директору студгородка.
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Иркутске задержали директора студенческого городка
Происшествия, Фото:
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