22 декабря

21 декабря

Популярное

В Иркутске задержали директора студенческого городка

В Иркутске задержали директора студенческого городка
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Она подозревается в превышении должностных полномочий

В Иркутске задержали директора студенческого городка одного из вузов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, 57-летняя женщина три года сдавала комнаты в общежитии посторонним за наличные. При этом, по правилам, вселение в общежитие допускается только на основании ордера, выданного в соответствии с приказом ректора.

За сдачу комнат директор студгородка получила в общей сложности почти 1,3 миллиона рублей.

Задержали женщину во время контрольной закупки, часть денег, которые она получила, были помечены. В момент задержания у злоумышленницы изъяли более 180 тысяч рублей. Законность происхождения этих денег сейчас проверяют следователи транспортной полиции.

По месту жительства подозреваемой, в её кабинете, а также в общежитии и кабинетах подчинённых провели обыски. Изъяты документация, компьютерная техника, сотовые телефоны, автомашина, принадлежащая директору студгородка.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

превышение должностных полномочий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Происшествия, 22.12.2023
Пожилая женщина попросила соседку о помощи
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
Происшествия, 22.12.2023
Мужчина напал на жертву под выдуманным предлогом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
Происшествия, 22.12.2023
Площадь пожара превысила 100 «квадратов»
В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет
Происшествия, 22.12.2023
Электричества не будет в Забайкальском до 17:00
В Бурятии неисправимого водителя-пьяницу отправили за решётку
В Бурятии неисправимого водителя-пьяницу отправили за решётку
Происшествия, 22.12.2023
Он полтора года проведёт в колонии общего режима
В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением
В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением
Происшествия, 22.12.2023
Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^