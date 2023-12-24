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В Бурятии сельчанин отоварился в магазине по карте ребёнка и заработал «уголовку»

В Бурятии сельчанин отоварился в магазине по карте ребёнка и заработал «уголовку»
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина отделался условным сроком

Житель Муйского района предстал перед судом за кражу. Началось всё с того, что сельчанин нашёл на улице возле магазина банковскую карту, принадлежащую ребёнку. Мужчина рассчитался по ней в торговой точке, потратив 870 рублей.

Мать несовершеннолетнего, увидев в приложении банка уведомления об этих покупках, обратилась в полицию. Злоумышленника вычислили и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В итоге сельчанину дали шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

кража суд уголовное дело

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