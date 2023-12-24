В Бурятии сельчанин отоварился в магазине по карте ребёнка и заработал «уголовку»

Мужчина отделался условным сроком



Житель Муйского района предстал перед судом за кражу. Началось всё с того, что сельчанин нашёл на улице возле магазина банковскую карту, принадлежащую ребёнку. Мужчина рассчитался по ней в торговой точке, потратив 870 рублей.



Мать несовершеннолетнего, увидев в приложении банка уведомления об этих покупках, обратилась в полицию. Злоумышленника вычислили и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В итоге сельчанину дали шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.



