Мужчина отделался условным сроком
Житель Муйского района предстал перед судом за кражу. Началось всё с того, что сельчанин нашёл на улице возле магазина банковскую карту, принадлежащую ребёнку. Мужчина рассчитался по ней в торговой точке, потратив 870 рублей.
Мать несовершеннолетнего, увидев в приложении банка уведомления об этих покупках, обратилась в полицию. Злоумышленника вычислили и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В итоге сельчанину дали шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии сельчанин отоварился в магазине по карте ребёнка и заработал «уголовку»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 24.12.2023
Мужчина отделался условным сроком
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
ДТП произошло утром
Крупный пожар случился ночью
Горожанина доставили в больницу
Для инвестирования женщина взяла кредит
Авария случилась вечером в пятницу
Авария произошла в Мухоршибирском районе
Она подозревается в превышении должностных полномочий
Пострадал один человек
Она отправится за решётку
Он скончался на месте
Обошлось без пострадавших
Пожилая женщина попросила соседку о помощи
Там столкнулись две фуры