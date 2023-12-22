22 декабря

21 декабря

Популярное

В Улан-Удэ «Хонда» врезалась в маршрутку

В Улан-Удэ «Хонда» врезалась в маршрутку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадал один человек

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки. Авария случилась сегодня, 22 декабря, около 10:30 на улице Забайкальская.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с «Фиат Дукато», следующим по маршруту, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка маршрутного автобуса, у неё диагностированы ушибы. После осмотра и оказания помощи женщину отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 декабря в Еравнинском районе автобус, ехавший по маршруту Улан-Удэ – Сосново-Озёрское, сбил лошадь.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Жительница Бурятии украла деньги со счёта пожилой соседки
Происшествия, 22.12.2023
Пожилая женщина попросила соседку о помощи
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в разбойном нападении
Происшествия, 22.12.2023
Мужчина напал на жертву под выдуманным предлогом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом
Происшествия, 22.12.2023
Площадь пожара превысила 100 «квадратов»
В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключают свет
Происшествия, 22.12.2023
Электричества не будет в Забайкальском до 17:00
В Бурятии неисправимого водителя-пьяницу отправили за решётку
В Бурятии неисправимого водителя-пьяницу отправили за решётку
Происшествия, 22.12.2023
Он полтора года проведёт в колонии общего режима
В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением
В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением
Происшествия, 22.12.2023
Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^