Пострадал один человек
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки. Авария случилась сегодня, 22 декабря, около 10:30 на улице Забайкальская.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с «Фиат Дукато», следующим по маршруту, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка маршрутного автобуса, у неё диагностированы ушибы. После осмотра и оказания помощи женщину отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 10 декабря в Еравнинском районе автобус, ехавший по маршруту Улан-Удэ – Сосново-Озёрское, сбил лошадь.
В Улан-Удэ «Хонда» врезалась в маршрутку
Происшествия, Фото:
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