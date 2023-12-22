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В Забайкалье бывшего адвоката осудили за дачу взяток чиновнику

В Забайкалье бывшего адвоката осудили за дачу взяток чиновнику
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Она отправится за решётку

Суд вынес обвинительный приговор 43-летней женщине, бывшему адвокату палаты адвокатов Забайкальского края. Она признана виновной в совершении трёх преступлений по статье «Дача взятки должностному лицу».

- В 2016–2018 годах осуждённая, действуя в интересах трёх граждан, не осведомлённых о преступном характере действий подсудимой, трижды передала в качестве взятки по 50 тысяч рублей начальнику отдела разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и градостроительства комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы. Взамен в двух случаях сотрудник совершил незаконные действия по вводу в эксплуатацию реконструированных объектов капитального строительства, а в одном случае незаконно не принял решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. После возбуждения уголовного дела и задержания женщины статус адвоката был прекращён.

Приговором суда ей назначено четыре года в колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Также она лишена права заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг на два года.

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