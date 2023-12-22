В Иркутской области водитель врезался в дом и погиб от сердечного приступа

Около 12 часов ночи 22 декабря на улице Шевченко в городе Усолье-Сибирское погиб водитель автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.По предварительной информации, 59-летний мужчина съехал с проезжей части и врезался в дом. Он погиб на месте.Позже экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия и разбираются в обстоятельствах случившегося происшествия.