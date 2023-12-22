Обошлось без пострадавших
Вечером 21 декабря на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, огнём были охвачены жилой дом, гараж и веранда.
На тушение ушло полтора часа. В том числе в тушении участвовала пожарная команда аэропорта посёлка Таксимо.
В результате пожара сгорели дом, гараж и веранда на общей площади 130 кв.м., сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в гараже.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне вечером горел жилой дом в пригородном селе Хойтобэе.
В Бурятии из-за короткого замыкания сгорел дом
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