В пригороде Улан-Удэ горел жилой дом

Площадь пожара превысила 100 «квадратов»



Вечером 21 декабря загорелся жилой дом в селе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии. К месту происшествия направили 12 пожарных и пять единиц техники.



- На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены крыша жилого дома и пристроя. Площадь возгорания составила 115 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Возгорание потушили в течение 30 минут.



Причина пожара уже установлена – это нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.





Читают сейчас