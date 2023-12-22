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Жительницу Бурятии отправили на исправительные работы за кражу

Жительницу Бурятии отправили на исправительные работы за кражу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко

Она стащила мобильник за 6 тысяч рублей

Всё произошло ещё в ноябре. Жительница Закаменского района Бурятии украла  чужой сотовый телефон и скрылась с места преступления. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Против женщины возбудили уголовное дело за кражу – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Недавно сельчанка предстала перед судом. Её признали виновной и назначили наказание – 10 месяцев исправительных работ. 


Похищенный мобильник уже вернули владелице. Как сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда, приговор пока не вступил в законную силу. 

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