Жительницу Бурятии отправили на исправительные работы за кражу

Она стащила мобильник за 6 тысяч рублей



Всё произошло ещё в ноябре. Жительница Закаменского района Бурятии украла чужой сотовый телефон и скрылась с места преступления. Ущерб составил 6 тысяч рублей.



Против женщины возбудили уголовное дело за кражу – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Недавно сельчанка предстала перед судом. Её признали виновной и назначили наказание – 10 месяцев исправительных работ.





Похищенный мобильник уже вернули владелице. Как сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда, приговор пока не вступил в законную силу.