В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике



В Северо-Байкальском районе Бурятии росгвардейцы задержали угонщика грузового автомобиля.



Произошло это в посёлке Нижнеангарск. Во время патрулирования улиц сотрудники вневедомственной охраны заметили припаркованный грузовик, водитель которого вёл себя странно. Он размахивал руками и не мог уверенно сидеть, заваливаясь на сиденье.



Росгвардейцы заблокировали автомобиль, а при проверке почувствовали стойкий запах алкоголя. При себе у мужчины не оказалось ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения.



- В ходе установления личности и проверки транспортного средства по базе данных было установлено, что автомобиль ранее был угнан в Северобайкальске и находится в розыске. Задержанный 42-летний местный житель был доставлен в полицию, где сознался, что в гараже распивал спиртное со знакомым, а потом, воспользовавшись моментом, завладел ключами от малотоннажного грузового автомобиля и совершил угон, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

