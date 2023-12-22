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В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением

В Бурятии угонщик выдал себя странным поведением
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Он размахивал руками, сидя в припаркованном грузовике

В Северо-Байкальском районе Бурятии росгвардейцы задержали угонщика грузового автомобиля.

Произошло это в посёлке Нижнеангарск. Во время патрулирования улиц сотрудники вневедомственной охраны заметили припаркованный грузовик, водитель которого вёл себя странно. Он размахивал руками и не мог уверенно сидеть, заваливаясь на сиденье.

Росгвардейцы заблокировали автомобиль, а при проверке почувствовали стойкий запах алкоголя. При себе у мужчины не оказалось ни документов на автомобиль, ни водительского удостоверения.

- В ходе установления личности и проверки транспортного средства по базе данных было установлено, что автомобиль ранее был угнан в Северобайкальске и находится в розыске. Задержанный 42-летний местный житель был доставлен в полицию, где сознался, что в гараже распивал спиртное со знакомым, а потом, воспользовавшись моментом, завладел ключами от малотоннажного грузового автомобиля и совершил угон, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
угон Росгвардия

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