Он продал оборудование другой больнице
Жителю Улан-Удэ вынесли приговор за растрату имущества онкологического диспансера.
Мужчина является индивидуальным предпринимателем. В 2017 он году проводил обследование на предмет комплектности и работоспособности источника бесперебойного питания, находящегося в собственности республиканского клинического онкологического диспансера. После окончания работ он присвоил себе это дорогое устройство.
В ноябре 2020 года бизнесмен стал победителем электронного аукциона, проведённого Тункинской центральной районной больницей. Однако поставил не новое, а то самое оборудование онкодиспансера.
- Он заключил с медицинским учреждением государственный контракт, на поставку присвоенного оборудования. В результате незаконных действий индивидуального предпринимателя онкологическому диспансеру причинён имущественный вред в размере более 1,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Преступление выявили в оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления ФСБ.
Предприниматель признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная в особо крупном размере».
Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, Тункинский районный суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании ущерба, причинённого преступлением.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Улан-удэнский бизнесмен смошенничал с имуществом онкодиспансера на 1,4 млн
Происшествия, Фото:
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