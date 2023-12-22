22 декабря

21 декабря

Популярное

В Бурятии пешехода сбили на «зебре»

В Бурятии пешехода сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшего доставили в больницу

Накануне, 21 декабря, в Кяхте произошёл наезд на пешехода. 63-летнего мужчину сбили прямо на «зебре».

- Около 7 часов вечера 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 63-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также ДТП с пострадавшим произошло накануне в Улан-Удэ. 32-летний пьяный мужчина угнал «Хонду Торнео», а когда уходил от погони полицейских, врезался в микроавтобус. Госпитализировали в больницу самого угонщика.

19 декабря в Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила семилетнего мальчика.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения
Житель Улан-Удэ лишился денег, желая получить бонусы на день рождения
Происшествия, 21.12.2023
Мужчина сам ввёл реквизиты своей карты и коды из смс
В пригороде Улан-Удэ мужчина убил жену ударом ножа в спину
В пригороде Улан-Удэ мужчина убил жену ударом ножа в спину
Происшествия, 21.12.2023
Женщина скончалась по дороге в больницу
Неизвестные срубили две ёлки в иркутском парке
Неизвестные срубили две ёлки в иркутском парке
Происшествия, 21.12.2023
При этом дома их поставить всё не получится
В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
Власть, 21.12.2023
Между угоном и аварией прошло меньше часа
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»
Жительница Бурятии лишилась денег, поверив «опытным брокерам»
Происшествия, 21.12.2023
В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги
В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека
В Забайкалье за два дня на пожарах погибли три человека
Происшествия, 21.12.2023
Пожары произошли из-за короткого замыкания и неисправной печи
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
Происшествия, 21.12.2023
Он уже находился в полуобморочном состоянии
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля
Происшествия, 21.12.2023
Они заняли все полосы и серьёзно затруднили движение
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
В прибрежном селе Бурятии сошла лавина
Происшествия, 21.12.2023
Снег завалил трассу в Истоке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^