Постояльцев гостиницы в Иркутске эвакуировали из-за пожара

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Загорелся кулер в пристрое



Рано утром в гостинице «Иркутск» на бульваре Гагарина в областном центре Иркутской области произошло задымление в цокольном этаже. На место происшествия выехали 40 пожарных и девять единиц техники.



На момент прибытия первых подразделений персоналом эвакуация не проводилась. Системы противопожарной защиты не сработали. При разведке установлено, что в подвальном помещении дымится электрощитовая, а дым поднялся по вентиляции на верхние этажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Чуть позже выяснилось, что возгорание случилось в двухэтажном пристрое гостиницы на бульваре Гагарина, где располагается медицинский центр. На втором этаже горел кулер и диван на площади три квадратных метра. Открытый огонь был потушен в считанные минуты.



Через вентиляцию дым затянуло в гостиницу. Сигнализация не сработала.



Пожарные эвакуировали 159 постояльцев и 20 сотрудников персонала гостиницы. Пострадавших нет.



Сейчас пожарные проверяют на безопасность все помещения в здании.





