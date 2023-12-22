Село в Бурятии вовсю топит наледными водами



В минувшую среду, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Ара-Алцагат и Кудара-Сомон В минувшую среду, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Ара-Алцагат и Кудара-Сомон ввели режим повышенной готовности. Причина тому – выход наледных вод, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Под угрозой подтопления в Кудара-Сомоне оказались четыре дома. В населённом пункте запланировали отсыпку бровки из грунта и шлака. А в Ара-Алцагате наледные воды угрожали 14 приусадебным участкам. Расстояние до ближайшей жилой постройки составляло всего 20 метров.



Вода на тот момент подобралась к восьми огородам и угрожала ещё шести. В обоих населённых пунктах сделали отсыпку. А накануне стало известно, что три участка дороги «Мурочи – Малая Кудара» (38-ой, 49-ый и 55-ый км) залило.









На первом организовали объезд, на последнем приступили к работам по сооружению земляного вала. В Минтрансе РБ жителей республики призвали учесть это при планировании поездок в Кяхтинский район.



К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне затопило подполье и двор одного из домов на улице Доржи Банзарова. Там провели работы по отсыпке грунтом и шлаком и начали откачивать воду. Задействовать пришлось семь человек и четыре единицы техники – КамАЗ, грейдер, погрузчик и трактор. Если обстановка ухудшится, живущим в доме людям придётся временно его покинуть.







На пятницу, 22 декабря, в село привезут грунт с карьера для отсыпки берега речки и последующего отвода воды. По последним данным, в Ара-Алцагате ситуация пока без изменений.