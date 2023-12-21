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В Иркутской области студентов эвакуировали из-за возгорания сушилки для рук

В Иркутской области студентов эвакуировали из-за возгорания сушилки для рук
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На улицу вышли 600 учащихся

Около 600 студентов Черемховского горнотехнического колледжа в Иркутской области эвакуировали из учебного заведения из-за сигнала о задымлении.

Пожар произошёл сегодня, 21 декабря, в 11:01. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники колледжа организовали эвакуацию. Через пять минут на место прибыли шесть пожарных расчётов.

- При проведении разведки установлено, что в одном из туалетов замкнула сушилка для рук, а работник заведения потушил пожар при помощи огнетушителя. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

 

На учебный процесс инцидент не повлиял.


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