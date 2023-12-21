Пострадавших нет
Сегодня утром в Улан-Удэ пожарные тушили грузовик.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, грузовой автомобиль загорелся на улице Воровского. Сигнал поступил на центральный пункт пожарной связи в 9:20.
Возгорание ликвидировали пять пожарных и две единицы пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
В Улан-Удэ горел грузовик
Происшествия, Фото:
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