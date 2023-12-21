В Улан-Удэ горел грузовик

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пострадавших нет



Сегодня утром в Улан-Удэ пожарные тушили грузовик.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, грузовой автомобиль загорелся на улице Воровского. Сигнал поступил на центральный пункт пожарной связи в 9:20.



Возгорание ликвидировали пять пожарных и две единицы пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.



Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

