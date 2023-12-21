Он уже находился в полуобморочном состоянии
В Джидинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны спасли из задымлённого дома молодого человека, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Пожар произошёл в селе Петропавловка. Вечером, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили дым из окна двухквартирного жилого дома.
Дверь была заперта изнутри, а на стук никто не отвечал. Тогда росгвардейцы с силой дёрнули дверь и вошли в дом. Прихожая была вся окутана дымом, тлела одежда на вешалке. Возле печи горели сложенные дрова.
Старшие сержанты полиции Тумэн Галсанов и Роман Лобанов обнаружили на полу сидящего молодого человека в полуобморочном состоянии. Его вывели его на свежий воздух.
Попутно сотрудники сообщили о возгорании пожарным и вызвали скорую.
Росгвардейцы усадили спасённого в служебный автомобиль, а сами начали тушить пожар. Прибывшие медики осмотрели 24-летнего молодого человека, госпитализация ему не потребовалось.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём самим пострадавшим.
В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
Происшествия, Фото:
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