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В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре

В Бурятии росгвардейцы спасли парня на пожаре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Он уже находился в полуобморочном состоянии

В Джидинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны спасли из задымлённого дома молодого человека, рассказали в пресс-службе Росгвардии. 

Пожар произошёл в селе Петропавловка. Вечером, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили дым из окна двухквартирного жилого дома.

Дверь была заперта изнутри, а на стук никто не отвечал. Тогда росгвардейцы с силой дёрнули дверь и вошли в дом. Прихожая была вся окутана дымом, тлела одежда на вешалке. Возле печи горели сложенные дрова.

Старшие сержанты полиции Тумэн Галсанов и Роман Лобанов обнаружили на полу сидящего молодого человека в полуобморочном состоянии. Его вывели его на свежий воздух.

Попутно сотрудники сообщили о возгорании пожарным и вызвали скорую.

Росгвардейцы усадили спасённого в служебный автомобиль, а сами начали тушить пожар. Прибывшие медики осмотрели 24-летнего молодого человека, госпитализация ему не потребовалось.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём самим пострадавшим. 
пожар Росгвардия

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