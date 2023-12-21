В Улан-Удэ на оживлённом участке столкнулись три автомобиля

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

Они заняли все полосы и серьёзно затруднили движение



ДТП произошло утром 21 декабря на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ. Как сообщили в комитете по транспорту городской администрации, там столкнулись три автомобиля, ехавшие в сторону улицы Комсомольская.



- Участники аварии заняли все полосы движения. Движение серьёзно затруднено, – предупредили в комитете.



Водителей призвали быть внимательнее на дорогах. Этот участок на проспекте 50-летия Октября считается одним из самых оживлённых в городе. Машины там часто стоят в пробках в час пик.

