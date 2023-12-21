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В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн

В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 920 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Фигуранты незаконно экспортировали свыше 200 тысяч кубометров древесины

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывоза леса за рубеж на сумму более 920 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Весной сотрудники транспортной полиции во взаимодействии с Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой и Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии пресекли деятельность организованной группы.

- По версии следствия, организация с августа 2015 по сентябрь 2017 года заключила ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм. У них приобретали древесину, которую впоследствии через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты незаконно вывозили за рубеж, - сообщила Ирина Волк.

Недавно в деле был установлен новый эпизод. С августа 2015 по сентябрь 2016 года фигуранты незаконно экспортировали за границу свыше 202 тысяч кубометров древесины стоимостью более 920 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом.

В отношении женщины-бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, один из предполагаемых организаторов заочно заключён под стражу.

Полицейские и оперативники ФСБ России устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступлений, и все эпизоды контрабандного вывоза леса. Расследование продолжается.

контрабанда леса

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