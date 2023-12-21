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В Гусиноозёрске «управляшка» нарушила правила работы аварийно-диспетчерской службы

В Гусиноозёрске «управляшка» нарушила правила работы аварийно-диспетчерской службы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководству управляющей организации назначен штраф

Управляющая организация в Гусиноозёрске нарушила правила работы аварийно-диспетчерской службы. Заявки жителей в аварийно-диспетчерские службы управляющей организации исполнялись с нарушением сроков.

- Требования к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания устанавливают сроки исполнения заявок. Проверка температурного режима в отопительный период по заявке назначается не позднее двух часов с момента обращения, если не согласовано иное время, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

Так, по жалобе на холод в квартире управляющая организация выехала, проверила состояние инженерных систем в подвале. В квартиру специалист не поднимался. Собственник продолжал оставлять заявки ещё два дня, и только после этого параметры микроклимата в жилом помещении были зафиксированы в акте.

Таким образом, права потребителей были нарушены, качественная работа аварийно-диспетчерской службы не обеспечена. Такое нарушение относится к числу грубых нарушений лицензионных требований. Госстройжилнадзором был составлен протокол и назначено наказание. Директор управляющей организации оплатит штраф в сумме 50 тысяч рублей.

Гусиноозерск ЖКХ управляющие организации штраф

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