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В Бурятии росгвардейцы заявили о снижении преступности

В Бурятии росгвардейцы заявили о снижении преступности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В управлении подвели предварительные итоги

20 декабря управление Росгвардии по Бурятии подвело предварительные итоги служебной деятельности за 2023 год.

С начала года росгвардейцы совершили порядка 4,5 тысяч выездов по сигналам, поступившим с охраняемых объектов. А также более 3,5 тысяч выезжали по заявкам оперативных дежурных территориальных органов МВД.

Всего было задержано более семи тысяч граждан, из них на 5,5 тысяч были составлены административные протоколы. На маршрутах патрулирования росгвардейцы передали сотрудникам ОВД около трёх тысяч правонарушителей.

Сотрудники Росгвардии оказали содействие в раскрытии 546 преступлений, в том числе по статьям о незаконном обороте наркотиков, грабеже, краже, убийстве, угоне.

Также были задержаны 169 лиц, находящихся в федеральном и иных видов розыска. Найдено 16 человек, объявленных в розыск.

- В пределах 10% преступность стала меньше. Тут же ещё зависит от местонахождения. В целом преступления мы расцениваем, где у нас маршруты и где мы дислоцируемся. В Улан-Удэ мы всю преступность «закрываем», а в том же, условно, в Джидинском районе только село Петропавловка, - рассказал начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.

Охрана объектов

В текущем году сотрудники Росгвардии под охрану приняли 68 единиц транспорта. Сейчас «тревожными кнопками» обеспечены 172 транспортных средства: муниципальные автобусы, трамваи и кареты скорой помощи.

С начала года предотвращено 37 правонарушений на транспорте, задержан 41 нарушитель.

С собственниками домов и квартир росгвардейцы провели 28 профилактических мероприятий, 250 бесед с пострадавшими от краж и 106 встреч с представителями ТСЖ и управляющих компаний.

В период новогодних праздников и рождественских дней сотрудники Росгвардии продолжат работу по охране общественного порядка и безопасности.

- Сейчас у нас идёт подготовительный этап. Подразделения все уже готовы. Скорректированы будут все маршруты, приближенные к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сказал Евгений Котов.


Росгвардия

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