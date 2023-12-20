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Вслед за горячей водой часть Улан-Удэ лишилась и холодной

Вслед за горячей водой часть Улан-Удэ лишилась и холодной
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Водоснабжение обещают вернуть поздним вечером

В Улан-Удэ всё же пришлось вслед за горячей отключить холодную воду в связи с утренней аварией на сетях водоснабжения.

Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин сообщил, что в ближайшее время будет отключено холодное водоснабжение у части потребителей Октябрьского района.

- Это верхняя зона Октябрьского района – все сотые кварталы, зона Комушки, зона до Зверосовхоза. Нижняя зона района: улицы Бабушкина, Трубачеева, Терешковой, Медицинская, Боевая, Мокрова – до Мелькомбината с Мясокомбинатом – будет и с холодным, и с горячим водоснабжением, - уточнил он.

Холодное водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в 22:00-23:00.



 


Как сообщал «Байкал-Dailу», около пяти часов утра 20 декабря произошла крупная авария на сетях водоснабжения на острове Спасский. Там обрушилась одна из двух ниток трубопровода. В итоге произошло отключение на насосной станции «Юго-Западная», которая обеспечивает холодной водой весь Октябрьский район (и 40-е кварталы, и 100-е).

Изначально в многоквартирных домах и социальных объектах Октябрьского района отключили только горячую воду. «Для экономии воды в целом», - пояснял Дмитрий Скакалин.

Сейчас на месте аварии работает порядка 20 единиц техники и пять бригад – около 50 рабочих. На данный момент они спаяли более 350 метров трубопровода и занимаются организацией временного водовода.


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