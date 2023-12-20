В Бурятии осуждённым пытались закинуть телефоны с помощью рогатки









Отметим, также в Бурятии нередко осуждённым пытаются перебросить «запрещёнку» с помощью арбалетов. Один из последних случаев зарегистрировали

Отметим, также в Бурятии нередко осуждённым пытаются перебросить «запрещёнку» с помощью арбалетов. Один из последних случаев зарегистрировали в сентябре у исправительной колонии строгого режима № 2

В исправительную колонию общего режима № 1 в Гусиноозёрске пытались перебросить телефоны с помощью спортивной рогатки- Сотрудники ИК-1 на территории, прилегающей к учреждению, задержали гражданина, намеревавшегося совершить переброс запрещённых предметов в колонию. Задержанным оказался 19-летний уроженец республики. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.На молодого человека составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. По этой статье грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов.