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В Бурятии осуждённым пытались закинуть телефоны с помощью рогатки

В Бурятии осуждённым пытались закинуть телефоны с помощью рогатки
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Нарушителя задержали

В исправительную колонию общего режима № 1 в Гусиноозёрске пытались перебросить телефоны с помощью спортивной рогатки

- Сотрудники ИК-1 на территории, прилегающей к учреждению, задержали гражданина, намеревавшегося совершить переброс запрещённых предметов в колонию. Задержанным оказался 19-летний уроженец республики. В ходе досмотра у него обнаружены и изъяты два сотовых телефона и спортивная рогатка, которой он и собирался совершить правонарушение, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

На молодого человека составлены материалы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. По этой статье грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов.



Отметим, также в Бурятии нередко осуждённым пытаются перебросить «запрещёнку» с помощью арбалетов. Один из последних случаев зарегистрировали в сентябре у исправительной колонии строгого режима № 2
колония

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