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В Нижнеудинске подросток пырнул ножом в грудь одноклассника

В Нижнеудинске подросток пырнул ножом в грудь одноклассника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Его травили за бедность

Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников. Одному из них причинены телесные повреждения, сообщила прокуратура Иркутской области.

Местные телеграм-каналы пишут, что нападавшего задержали. Подросток решил таким образом прекратить травлю в свой адрес со стороны пострадавшего, который издевался над его плохим материальным положением. Он достал нож и пырнул обидчика в грудь. Пострадавший попал в больницу. За его жизнь борются врачи.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», - сообщили в прокуратуре Приангарья.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
прокуратура подростки дети Иркутская область

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