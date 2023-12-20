В Нижнеудинске подросток пырнул ножом в грудь одноклассника

Его травили за бедность

Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников. Одному из них причинены телесные повреждения, сообщила прокуратура Иркутской области.

Местные телеграм-каналы пишут, что нападавшего задержали. Подросток решил таким образом прекратить травлю в свой адрес со стороны пострадавшего, который издевался над его плохим материальным положением. Он достал нож и пырнул обидчика в грудь. Пострадавший попал в больницу. За его жизнь борются врачи.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», - сообщили в прокуратуре Приангарья.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.