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В Бурятии предотвратили незаконную охоту

В Бурятии предотвратили незаконную охоту
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
На юге республики продолжаются рейды охотнадзора

В Кяхтинском районе Бурятии государственные инспекторы Бурприроднадзора провели очередной рейд по соблюдению правил охоты. В общедоступных охотничьих угодьях было осмотрено более 10 автомашин.

Недалеко от села Тамир был задержан гражданин с огнестрельным расчехлённым оружием, а также без документов на охоту.

- Удалось предупредить незаконную охоту на копытных. Госинспектором составлен протокол по статье 8.37 КоАП РФ, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Напомним, по правилам охоты охотникам обязательно нужно иметь: охотничий билет, разрешение на оружие. А в случае осуществления охоты: разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Кроме этого, при перевозке оружие должно находиться в состоянии транспортирования, то есть быть в чехле, кобуре.

- В соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. На должностных лиц – до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий. Незаконная охота влечёт и уголовную ответственность. Санкции УК РФ предусматривают лишение свободы до 5 лет, - пояснили в ведомстве.
Бурятия Кяхтинский район охота браконьерство

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