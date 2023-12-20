Жительница Бурятии получила страшные ожоги при пожаре и попала в реанимацию



Крупное возгорание произошло днём 19 декабря в кабанском селе Оймур. На улице Советская вспыхнул частный дом. Туда отправились сотрудники 2-го Кабанского отряда ГПС Бурятии. Поскольку ближайшая пожарная часть находится в 23 километрах от населённого пункта, на вызов также выехали добровольцы.



Когда последние прибыли на место, огонь уже охватил крышу жилой постройки и кочегарку. Его сдерживали до приезда пожарных. С возгоранием удалось справиться за два часа. Пламя уничтожило крышу и кочегарку на общей площади в 41 квадратный метр.



Не обошлось без пострадавших. Хозяйка дома угорела на пожаре и получила ожоги второй и третьей степени. 63-летнюю женщину доставили в центральную районную больницу. Когда возгорание началось, пенсионерка самостоятельно эвакуировалась и ушла к соседям. Сейчас сельчанка находится в реанимации, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительная причина произошедшего уже известна – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

