Медики привезли его в больницу, чтобы он не замёрз на улице
В Улан-Удэ задержали мужчину, который устроил дебош в больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Кнопка тревожной сигнализации, установленная в БСМП, сработала ночью. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Выяснилось, что в приёмном покое больницы нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес медиков, размахивал руками, пинал двери и каталки. На замечания медиков дебошир не реагировал, и работники больницы нажали кнопку тревожной сигнализации.
Задержанного 48-летнего жителя Улан-Удэ росгвардейцы доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.
- Примечательно, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения медики заметили лежащим на улице в районе Элеватора и привезли в медучреждение для оказания помощи. Но отогревшись в тёплом помещении, мужчина устроил дебош. Медицинская помощь, как выяснилось, ему не понадобилась, - рассказали в Росгвардии.
В Улан-Удэ пьяный пациент очнулся и устроил дебош в больнице
Происшествия, Фото:
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