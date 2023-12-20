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Житель Бурятии застрелил двоюродного брата

Житель Бурятии застрелил двоюродного брата
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он специально сходил домой за ружьём

Ночью 17 декабря в селе Закалтус Кабанского района Бурятии произошло убийство. 49-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья своего двоюродного брата, которому также было 49 лет.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, 16 декабря, в течение всего дня, мужчина распивал алкоголь с родственниками в доме у дяди. Ночью из-за взаимных оскорблений у него произошла ссора с двоюродным братом, переросшая в потасовку.

После драки мужчина сходил домой за охотничьим ружьём, вернулся с ним и выстрелил с близкого расстояния родственнику в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийства». Подозреваемого задержали, на допросе он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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