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В Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила 7-летнего мальчика

В Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила 7-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнка госпитализировали

Накануне, 19 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Пострадал семилетний мальчик.

- Днём 46-летняя водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны улицы Борсоева в направлении улицы Жанаева, в районе дома № 4 по улице Воровского совершила наезд на семилетнего мальчика, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП школьника с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 30 ноября на улице Трубачеева прямо на «зебре» водитель «Тойоты Королла» сбил женщину и её 11-летнего сына.

На днях Советский районный суд огласил приговор 44-летней женщине, которая сбила 12-летнего мальчика на «зебре», будучи пьяной. Она получила года колонии с отсрочкой до тех пор, пока её младшему ребёнку не исполнится 14 лет.

ДТП

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