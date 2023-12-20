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Нападением на школьницу на севере Бурятии заинтересовался главный следователь России

Нападением на школьницу на севере Бурятии заинтересовался главный следователь России
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о покушении на убийство

Недавним нападением на ученицу шестого класса в Северобайкальске заинтересовался председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела о покушении на убийство ребёнка и установленных обстоятельствах, сообщили накануне в официальном telegram-канале ведомства.

Всё произошло днём 17 декабря. Житель Нижнеангарска, который снимает в Северобайкальске квартиру, вышел во двор в нетрезвом виде. Там мужчина увидел школьницу, подозвал её к себе и по ходу разговора выхватил нож, который приставил к лицу шестиклассницы. Девочка начала кричать, а потом смогла вырваться и убежала.

Вскоре злоумышленника задержали. В МВД против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Однако после в действиях нападавшего усмотрели признаки более тяжкого преступления – по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство»), и дело передали в СКР.

Преступника поместили в изолятор временного задержания. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Будет решаться вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Интернет-пользователи заявили, что подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным нападениям на детей в Северобайкальске. Тех, кому известны любые подобные случаи, просят сообщить об этом в полицию или следственные органы по телефонам: 02 (102) и 8 (30130) 2-22-24 (Северобайкальский межрайонный следственный отдел).
нападение дети уголовное дело следственный комитет Бастрыкин

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