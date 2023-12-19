Она сядет на 10 лет
29-летнюю жительницу села Бада Хилокского района Забайкальского края приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю, преступление произошло в сентябре 2023 года в городе Хилок. Женщину в состоянии опьянения убила 53-летнюю знакомую. Она несколько раз ударила её ножом, отчего жертва скончалась на месте.
Приговором суда подсудимой назначено 10 лет в колонии общего режима.
Ранее женщина четырежды привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
Жительницу Забайкалья осудили за убийство женщины
Происшествия, Фото:
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