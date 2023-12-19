Жительницу Забайкалья осудили за убийство женщины

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкалському краю

Она сядет на 10 лет



29-летнюю жительницу села Бада Хилокского района Забайкальского края приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю, преступление произошло в сентябре 2023 года в городе Хилок. Женщину в состоянии опьянения убила 53-летнюю знакомую. Она несколько раз ударила её ножом, отчего жертва скончалась на месте.



Приговором суда подсудимой назначено 10 лет в колонии общего режима.



Ранее женщина четырежды привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

