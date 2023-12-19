В Иркутской области двое парней убили женщину и таксиста

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Убийства они совершили в течение нескольких часов



В городе Свирск Иркутской области двое 20-летних парней за несколько часов убили двух человек. Подробности преступлений сообщили в ГУ МВД и СУ СКР по региону.



Установлено, что сперва приятели проникли в дом на улице Розы Люксембург с целью ограбления. Там они нашли 25 тысяч рублей, а хозяйку дома – 58-летнюю женщину – убили.



Через несколько часов молодые люди вызвали такси. В пути они решили отобрать автомобиль и напали на 27-летнего водителя, ударив его несколько раз ножом в область ключицы.



Истекающий кровью мужчина написал сообщение с просьбой о помощи в приложение службы такси. Первой на помощь ему пришла девушка-коллега, но, когда она приехала на место, водитель уже был мёртв. Девушка и вызвала полицию.



Машину таксиста убийцы в итоге не забрали. Они бросили её на месте, при этом порезали шины.



По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Они 20-летние местные жители, ранее оба были судимы.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору».



Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

