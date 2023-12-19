Планируется, что света не будет 2 часа
Сегодня, 19 декабря, в Улан-Удэ запланировано отключение электричества в 117-124 кварталах. Причиной отсутствия света станет переход на вспомогательную подстанцию для стабилизации и увеличения потребления электроэнергии.
- Время отключения: с 15:00 до 17:00, - сообщили в администрации Октябрьского района.
В сотых кварталах Улан-Удэ временно отключают электричество
Происшествия, Фото:
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