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Улан-удэнке дали четыре года колонии с отсрочкой за наезд на ребёнка

Улан-удэнке дали четыре года колонии с отсрочкой за наезд на ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Во время наезда женщина была пьяна

В Улан-Удэ огласили приговор 44-летней женщине, которая сбила мальчика на «зебре», причинив ему тяжёлые травмы.

Как сообщал «Байкал-Dailу», наезд произошёл в сентябре 2023 года на улице Борсоева, в районе одноимённой остановки. Женщина ехала за рулём автомобиля «Тойота Альфард», будучи пьяной. Она сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

Мальчик получил тяжёлые травмы, в том числе открытый перелом черепа.



Советский районный суд признал женщину виновной по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК).

Виновница ДТП получила четыре года колонии-поселения. Однако отбывание наказания отсрочили до тех пор, пока её младшему ребёнку не исполнится 14 лет. Кроме того, осуждённую лишили водительских прав на два года.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. – Гражданский иск представителей потерпевшего о взыскании морального вреда, причинённого в результате преступления, в размере 950 тысяч рублей удовлетворён.
ДТП

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