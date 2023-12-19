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В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь

В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Погибшего мужчину обнаружили в задымлённой квартире

Возгорание произошло ранним утром 19 декабря в посёлке Усть-Баргузин. Сообщение о задымлении в двухквартирном доме на улице Ватутина поступило в 5:45.

На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Площадь пожара составила два квадратных метра. Его потушили за 30 минут. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что пламя повредило диван и частично – пол.

Без человеческих жертв не обошлось – в квартире при осмотре обнаружили тело 65-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 18 декабря, мужчина погиб на пожаре в частном доме в посёлке Зверосовхоз в Улан-Удэ.

17 декабря в селе Посольское Кабанского района на пожаре погибли 58-летняя женщина и её 40-летний сын.


пожар смерть

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