В Бурятии пожар унёс человеческую жизнь

Возгорание произошло ранним утром 19 декабря в посёлке Усть-Баргузин. Сообщение о задымлении в двухквартирном доме на улице Ватутина поступило в 5:45.
На место отправились трое сотрудников пожарной части № 13 1-го Баргузинского отряда ГПС Бурятии. Площадь пожара составила два квадратных метра. Его потушили за 30 минут. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что пламя повредило диван и частично – пол.
Без человеческих жертв не обошлось – в квартире при осмотре обнаружили тело 65-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 18 декабря, мужчина погиб на пожаре в частном доме в посёлке Зверосовхоз в Улан-Удэ.
17 декабря в селе Посольское Кабанского района на пожаре погибли 58-летняя женщина и её 40-летний сын.