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В Иркутске вандалы разрушили несколько ледовых скульптур

В Иркутске вандалы разрушили несколько ледовых скульптур
Происшествия,  Фото:t.me/ruslanbolotov
Одна из них восстановлению не подлежит

Неизвестные вандалы разрушили несколько ледовых фигур, созданных в Иркутске по проекту Ледового города «Счастье чистой воды». Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своём Telegram-канале.

В сквере имени Кирова вандалы разбили часть одной из букв «Иркутского алфавита». А в 130-м квартале уничтожили ледовую книгу. Она уже не подлежит восстановлению.



Власти Иркутска подали заявление в полицию. Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников.

- Над созданием ледовой сказки в Иркутске трудится огромная команда. Мастера вкладывают в эту работу свои силы и время, чтобы сделать праздник для всех жителей и гостей нашего города! Призываю всех относиться бережно к их труду. А если вы увидели факт вандализма, просьба сообщать в полицию, - обратился Руслан Болотов.

вандализм ледовые скульптуры

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