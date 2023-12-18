Его временно не будет 18, 19 и 21 декабря
С 18 по 21 декабря в Железнодорожном районе Улан-Удэ произойдёт ограничение подачи электроэнергии по следующим адресам:
- 18 декабря с 13:00 до 17:00: ул. Туполева, 19а, 37, ул. Антонова, 24, 26 блок 1, 2, 3;
- 19 декабря с 10:00 до 17:00: п. Верхняя Березовка, 37а (база отдыха «Огонёк»), ул. Фортуны, 1-23, ул. Артёма, 1-18;
- 21 декабря с 13:00 до 17:00: ул. Революции 1905 года, 3,12, ул. Цивилева, 3 (управление федеральной налоговой службы), ул. Хахалова, За, 3-5, ул. Московская, 4.
Об этом сообщает администрация района со ссылкой на городские электрические сети.
В районе Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, Фото:
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