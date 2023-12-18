Участниками аварии стали три автомобиля
Ночью в субботу, 16 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП на Селенгинском мосту. Аварию устроила 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Тойота Марк II», несмотря на отсутствие водительских прав.
- 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Марк II», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя со стороны улицы Борсоева в направлении улицы Иволгинской на мосту не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виш» под управлением 54-летнего водителя, который совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты Виш». Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.
В Улан-Удэ девушка без прав устроила ДТП на Селенгинском мосту
Происшествия, Фото:
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