В Улан-Удэ девушка без прав устроила ДТП на Селенгинском мосту

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Участниками аварии стали три автомобиля



Ночью в субботу, 16 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП на Селенгинском мосту. Аварию устроила 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Тойота Марк II», несмотря на отсутствие водительских прав.



- 22-летняя водитель автомобиля «Тойота Марк II», не имеющая прав управления транспортными средствами, следуя со стороны улицы Борсоева в направлении улицы Иволгинской на мосту не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виш» под управлением 54-летнего водителя, который совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП пострадал водитель «Тойоты Виш». Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП.



