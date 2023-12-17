Это произошло из-за перегрузки сети
Днём 17 декабря в иволгинском улусе Хойтобэе зафиксировали аварийное отключении электроэнергии. Без света осталась часть населённого пункта.
К устранению последствий аварии привлекли бригаду РЭС из двух человек и одну единицу техники. Причина отключения – перегрузка сети, сообщает «Иволга-инфо.24/7». Сейчас специалисты проводят работы по замене автоматического выключателя. Ранее благо цивилизации исчезло в трёх домах в муйском посёлке Таксимо из-за подгоревшего кабеля в подвале.
Ещё в одном населённом пункте в Бурятии вырубило свет
Происшествия, Фото:
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