В подвале одного из них подгорел кабель
Накануне вечером в муйском посёлке Таксимо отключили электроэнергию. Причиной аварии стал подгоревший кабель в подвале дома № 46 на улице 70 лет Октября.
По данным группы «Муя-инфо.24/7», без света утром 17 декабря оставались три дома – № 38, 42 и 46. Вечером 16-го оказалась обесточена и часть заиграевского посёлка Онохой. Под отключение попали несколько улиц – Таёжная, Трактовая, Пионерская, Заиграевская и Транспортная. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо 24/7», там произошло аварийное отключение.
Случилось всё после 11 часов утра. Последствия ликвидировали весь день. Задействовать пришлось две бригады РЭС из шести человек и две единицы техники. Вскоре стала известна предварительная причина – повреждение кабельной линии.
Три дома на севере Бурятии остались без света
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это произошло из-за перегрузки сети
В подвале одного из них подгорел кабель
К пожару привело нарушение правил безопасности
Сельчанин отправился туда за орехами и заблудился
О ней ничего неизвестно уже полтора месяца
Пожар разбушевался на пилораме
Подземный толчок, перепугавший жителей республики, докатился до иркутян
Всё случилось в Кабанском районе
Она попалась на очень распространённую схему обмана
Их также подозревают в вымогательстве около 1,5 млрд рублей у владельца лесозаготовительных компаний
Аварию устранили за 5 часов
Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнём
В больницу попал один человек
Происшествия, 15.12.2023
Ущерб оценили в сумму более полмиллиона рублей
Происшествия, 15.12.2023
В то же время наблюдается уменьшение количества бытовых преступлений