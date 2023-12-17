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В райцентре в Бурятии вспыхнула котельная предприятия

В райцентре в Бурятии вспыхнула котельная предприятия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело нарушение правил безопасности

Возгорание произошло днём 16 декабря в Хоринске. По данным группы «Хоринск-инфо.24/7», там вспыхнула котельная перерабатывающего объекта.

Угрозы распространения огня не было. Однако он повредил потолочное перекрытие, стены, электропроводку и частично – пол.
 
Размер ущерба устанавливается. К тушению привлекли троих сотрудников пожарной части № 47. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
пожар котельная

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