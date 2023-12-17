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В Бурятии полицейские искали в тайге заплутавшего мужчину

В Бурятии полицейские искали в тайге заплутавшего мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчанин отправился туда за орехами и заблудился

Этот инцидент произошёл накануне в Бичурском районе. Местный житель заблудился недалеко от села Слобода. Он ушёл в тайгу собирать орехи, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».

На помощь мужчине выдвинулись двое сотрудников полиции из Бичуры на УАЗе. Сам он шёл по тропе в сторону деревни и всё это время был на связи. Правоохранители отыскали сельчанина. Ему оказали необходимую помощь.

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