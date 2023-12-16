В Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП

Всё случилось в Кабанском районе



В субботу, 16 декабря, в Кабанском районе Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП, участниками которых стали пять автомобилей.







«Введено реверсивное движение на 195 км федеральной трассы «Байкал». Причина – ДТП с участием пяти автомобилей», - говорилось в сообщении «Кабанск-инфо».



Как «Байкал-Dailу» уточнили в УГИБДД по Бурятии, произошло не одно, а два ДТП на одном участке трассы.



Сперва в 14 часов столкнулись «УАЗ Патриот» и большегруз «Шакман». Участниками второй аварии стали «Шакман», ещё грузовик и Газель.



Пострадавших нет.



