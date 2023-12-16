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В Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП

В Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Всё случилось в Кабанском районе

В субботу, 16 декабря, в Кабанском районе Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП, участниками которых стали пять автомобилей.


«Введено реверсивное движение на 195 км федеральной трассы «Байкал». Причина – ДТП с участием пяти автомобилей», - говорилось в сообщении «Кабанск-инфо».

Как «Байкал-Dailу» уточнили в УГИБДД по Бурятии, произошло не одно, а два ДТП на одном участке трассы.

Сперва в 14 часов столкнулись «УАЗ Патриот» и большегруз «Шакман». Участниками второй аварии стали «Шакман», ещё грузовик и Газель.

Пострадавших нет. 


Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. Там прорвало трубу, и дорога превратилась в один длинный каток. На спуске с горы водители не справлялись с управлением и стали заезжать на крыши других машин. Столкнулись 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус.
ДТП

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