В Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП

Всё случилось в Кабанском районе
В субботу, 16 декабря, в Кабанском районе Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП, участниками которых стали пять автомобилей.
В субботу, 16 декабря, в Кабанском районе Бурятии на одном участке федеральной трассы произошло два ДТП, участниками которых стали пять автомобилей.
«Введено реверсивное движение на 195 км федеральной трассы «Байкал». Причина – ДТП с участием пяти автомобилей», - говорилось в сообщении «Кабанск-инфо».
Как «Байкал-Dailу» уточнили в УГИБДД по Бурятии, произошло не одно, а два ДТП на одном участке трассы.
Сперва в 14 часов столкнулись «УАЗ Патриот» и большегруз «Шакман». Участниками второй аварии стали «Шакман», ещё грузовик и Газель.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. Там прорвало трубу, и дорога превратилась в один длинный каток. На спуске с горы водители не справлялись с управлением и стали заезжать на крыши других машин. Столкнулись 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус.