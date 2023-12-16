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Участников ОПГ задержали за убийства 20-летней давности в Иркутской области

Участников ОПГ задержали за убийства 20-летней давности в Иркутской области
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Их также подозревают в вымогательстве около 1,5 млрд рублей у владельца лесозаготовительных компаний

Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета провели операцию по задержанию членов организованной преступной группировки, совершивших расправу в Иркутской области 20 лет назад. 10 обвиняемых задержали в разных регионах. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

 
Преступление было совершено в мае 2003 года в Усть-Кутском районе. На 47-м километре автодороги Усть-Кут – Звёздный расстреляли трёх мужчин. Сейчас установлено, что фигуранты дела напали на лидера и участников противоборствующей им группировки с целью раздела сфер криминального влияния.

20 лет назад правоохранители не сумели раскрыть преступление, после чего расследование приостановили. Новые материалы, которые позволили выйти на злоумышленников, были получены в ноябре 2023 года.

Участников ОПГ силовики задержали в Усть-Куте, Братске, Красноярске, Новосибирске, Москве и в Московской области.

10 фигурантам уголовного дела инкриминируют убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, а также вымогательство.

- Следователям СК и сотрудникам ФСБ удалось установить причастность ряда обвиняемых к совершению в 2023 году вымогательства у владельца и учредителя лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями компаний, включая движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 1,5 млрд рублей, - сообщили в следственном управлении.

Основным фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.
убийство ОПГ

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