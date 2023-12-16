Участников ОПГ задержали за убийства 20-летней давности в Иркутской области







Преступление было совершено в мае 2003 года в Усть-Кутском районе. На 47-м километре автодороги Усть-Кут – Звёздный расстреляли трёх мужчин. Сейчас установлено, что фигуранты дела напали на лидера и участников противоборствующей им группировки с целью раздела сфер криминального влияния.



20 лет назад правоохранители не сумели раскрыть преступление, после чего расследование приостановили. Новые материалы, которые позволили выйти на злоумышленников, были получены в ноябре 2023 года.



Участников ОПГ силовики задержали в Усть-Куте, Братске, Красноярске, Новосибирске, Москве и в Московской области.



10 фигурантам уголовного дела инкриминируют убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, а также вымогательство.



- Следователям СК и сотрудникам ФСБ удалось установить причастность ряда обвиняемых к совершению в 2023 году вымогательства у владельца и учредителя лесозаготовительных компаний права владения, пользования и распоряжения акциями компаний, включая движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 1,5 млрд рублей, - сообщили в следственном управлении.



Основным фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.



Сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета провели операцию по задержанию членов организованной преступной группировки, совершивших расправу в Иркутской области 20 лет назад. 10 обвиняемых задержали в разных регионах. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.