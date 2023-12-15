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В районе Улан-Удэ выросло количество тяжких преступлений

В районе Улан-Удэ выросло количество тяжких преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В то же время наблюдается уменьшение количества бытовых преступлений

В прокуратуре Октябрьского района столицы Бурятии поделились статистикой состояния преступности. Всего за 11 месяцев этого года в районе зарегистрировано 3999 преступлений, общая раскрываемость составила более 30%.

— Выросло количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, а также мошенничеств и хулиганств, - заявили сотрудники районной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, основную долю зарегистрированных преступлений по-прежнему составляют кражи, чаще всего карманные.

— Вместе с тем, отмечается снижение правонарушений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Меньше преступлений совершено и в общественных местах – 1451 против 1674 в аналогичном периоде 2022 года. Также наблюдается уменьшение количества бытовых преступлений, - отмечают специалисты.

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