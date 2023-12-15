15 декабря

14 декабря

Популярное

В нацпарке Бурятии выявлена незаконная рубка

В нацпарке Бурятии выявлена незаконная рубка
Происшествия,  Фото:архив Тункинского нацпарка
Ущерб оценили в сумму более полмиллиона рублей

В декабре в Тункинском районе Бурятии государственные инспекторы национального парк «Тункинский» совместно с сотрудниками Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора провели выездное обследование в целях контроля за соблюдением требований лесного законодательства.

В Аршанском инспекторском участке ими выявлено нарушение требований законодательства в области охраны лесов. Так, местный житель, имея договор купли-продажи на тридцать пять деревьев породы берёза, произвёл рубку одиннадцати лиственниц. Ущерб от незаконной вырубки, согласно материально-оценочной справке, составил 565 235 рублей.

- Материалы по данной незаконной рубке переданы в МО МВД России «Тункинский» для возбуждения уголовного дела и принятия правового решения, - сообщили в Тункинском национальном парке.
Тункинский район Бурятия национальный парк рубка леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Улан-Удэ выросло количество тяжких преступлений
В районе Улан-Удэ выросло количество тяжких преступлений
Происшествия, 15.12.2023
В то же время наблюдается уменьшение количества бытовых преступлений
В Бурятии полсотни человек погибли, упав в воду
В Бурятии полсотни человек погибли, упав в воду
Происшествия, 15.12.2023
Водоёмы в республике стали очень опасными
В Иркутской области курьера мошенников посадили на 3,5 года
В Иркутской области курьера мошенников посадили на 3,5 года
Происшествия, 15.12.2023
Его подельник отделался обязательными работами
Уставший от службы военный из Забайкалья подался в Бурятию
Уставший от службы военный из Забайкалья подался в Бурятию
Происшествия, 15.12.2023
Он отправился в самоволку и нашёлся только через семь месяцев
Жительницу Иркутской области мошенники обманули с работой на маркетплейсе
Жительницу Иркутской области мошенники обманули с работой на маркетплейсе
Происшествия, 15.12.2023
Она поверила преступникам, которые сперва заплатили ей небольшие суммы
Стали известны подробности ДТП с фурами в Бурятии
Стали известны подробности ДТП с фурами в Бурятии
Происшествия, 15.12.2023
Водитель одного из большегрузов врезался в другой
В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП
В Бурятии неизвестные подпилили опору ЛЭП
Происшествия, 15.12.2023
Местные жители остались без света
В Улан-Удэ педофил надругался над девочками в автобусе
В Улан-Удэ педофил надругался над девочками в автобусе
Происшествия, 15.12.2023
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного  лишения свободы
Смертельные морозы: В Бурятии от холода погибли 12 человек
Смертельные морозы: В Бурятии от холода погибли 12 человек
Происшествия, 15.12.2023
А ещё семь оказались на больничной койке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^