14 декабря

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В Иркутской области мужчина погиб на пожаре в своём доме

В Иркутской области мужчина погиб на пожаре в своём доме
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причина возгорания устанавливается

13 декабря на пожаре в Братском районе Иркутской области погиб мужчина. Пожар произошёл в частном двухквартирном доме в селе Карахун.

На момент прибытия пожарных горела одна из квартир. Соседи сообщили, что внутри находится человек.

В ходе тушения в квартире обнаружили тело погибшего 66-летнего хозяина дома.

- В результате пожара квартира повреждена по всей площади – 42 квадратных метра. На месте пожара работают дознаватели МЧС. Рассматриваются различные версии произошедшего, в качестве основной – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

С начала года в Иркутской области произошло 5196 пожаров, погибли 150 человек, 13 из них – дети. 149 человек получили на пожарах травмы.


пожар смерть

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