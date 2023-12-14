Мошенники угрожали 17-летней улан-удэнке убийством её матери

Преступники не сразу поняли, что трубку взяла несовершеннолетняя



В полицию Улан-Удэ обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о попытке мошенничества. Преступники пытались обмануть её 17-летнюю дочь. При этом девушке угрожали, что расправятся с её матерью, если не получат деньги на указанный ими счёт.



Звонок поступил в тот момент, когда женщина ушла на работу и забыла свой телефон. На вызов ответила 17-летняя дочь.



По словам девушки, звонивший сообщил, что на счёт матери было перечислено около миллиона рублей, которые прямо сейчас пытаются похитить неизвестные. Чтобы остановить подозрительную операцию, он рекомендовал срочно обналичить средства и перенаправить на указанные счета.



При этом собеседник потребовал никому не говорить о происходящем.



Обнаружив на телефоне смс-сообщение о зачислении озвученной суммы, девушка поторопилась к ближайшему банкомату, где сняла 575 тысяч рублей. Кроме того, по указке мошенников она скачала мобильное банковское приложение. Интернет-преступники стали ещё требовательнее, узнав, что операции по счету собеседницы совершает её дочь.



Позвонив по телефону уже ей самой, они вынудили несовершеннолетнюю купить другой мобильник и сим-карту и следовать дальнейшим указаниям. Потом девушка начала сомневаться.



- Когда она, заподозрив неладное, стала задавать вопросы относительно денег на счёте, целесообразности проводимых операций и высказывать недоверие, аферисты в приказном тоне потребовали перевести обналиченные средства. В обратном случае они обещали расправиться с её матерью, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Испугавшись, девушка связалась и рассказала о произошедшем маме, которая уже несколько раз пыталась дозвониться до дочери.



В МВД отметили, что впоследствии интернет-преступники угрожали убийством и самой 37-летней горожанке, но та ответила, что обратится в полицию и прекратила с ними разговор.



Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества. В настоящее время все обстоятельства уточняются.



Установлено, что якобы переведённые на счёт улан-удэнки деньги в сумме около миллиона рублей в действительности были оформлены в кредит на её имя.

