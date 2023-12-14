В нацпарке Бурятии задержали браконьера с добытым соболем

У задержанного нашли капканы и тросовые петли
12 декабря в Тункинском районе Бурятии оперативной группой №1 национального парка «Тункинский» во время проведения контрольного надзорного мероприятия на территории Аршанского инспекторского участка задержан в лесном массиве местный житель.
У нарушителя изъяты тросовые петли в количестве пяти штук, два капкана и одна особь соболя. Разрешительных документов у мужчины не оказалось.
- По факту случившегося был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ. Мужчина доставлен в МО МВД «Тункинский» для возбуждения уголовного дела, - сообщает Тункинский нацпарк.
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Происшествия, Фото:
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