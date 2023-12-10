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В Бурятии водитель фуры зацепил три столкнувшихся «Тойоты»

В Бурятии водитель фуры зацепил три столкнувшихся «Тойоты»
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
На федеральной трассе в прибрежном районе произошло сразу два ДТП

Всё случилось в воскресенье, 10 декабря, в Кабанском районе – на 223-ем километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». На участке, где сейчас идёт ремонт, столкнулись сразу три легковушки – Toyota Probox, Toyota Corolla и Toyota Allion.

Как выяснилось, водители машин следовали в попутном направлении – в сторону Улан-Удэ и не справились с управлением. Участники ДТП ждали сотрудников ГИБДД. Через какое-то время водитель фуры Sitrak, объезжая место аварии, не рассчитал дистанцию и зацепил все три авто, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники ДПС. Вводить реверсивное движение на трассе не пришлось.
ДТП автомобили федеральная трасса

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