В районе Бурятии автобус с 13 пассажирами улетел в кювет



ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря, около еравнинского села Комсомольское. Как сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7», автобус, следовавший по маршруту «Улан-Удэ – Сосново-Озёрское», съехал в кювет. В салоне в этот момент находилось 13 пассажиров.



По предварительным данным, один человек пострадал. Его повезли в центральную районную больницу. У пассажира – подозрение на перелом бедра.



К 20:40 автобус отбуксировали из кювета. Он не повреждён и своим ходом следует в районный центр, пишет «Еравна-инфо.24/7». О







Кое-какие подробности аварии сообщили в прокуратуре Бурятии. Там рассказали, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace наехал на коня около населённого пункта. В результате один пассажир получил телесное повреждение и обратился за медицинской помощью.



В надзорном ведомстве уже начали проверку. Там дадут оценку соблюдению требований о безопасности дорожного движения и законодательства о пассажирских перевозках.





