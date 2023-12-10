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В районе Бурятии автобус с 13 пассажирами улетел в кювет

В районе Бурятии автобус с 13 пассажирами улетел в кювет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В аварии, по предварительным данным, пострадал один человек

ДТП произошло в воскресенье, 10 декабря, около еравнинского села Комсомольское. Как сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7», автобус, следовавший по маршруту «Улан-Удэ – Сосново-Озёрское», съехал в кювет. В салоне в этот момент находилось 13 пассажиров.

По предварительным данным, один человек пострадал. Его повезли в центральную районную больницу. У пассажира – подозрение на перелом бедра.

К 20:40 автобус отбуксировали из кювета. Он не повреждён и своим ходом следует в районный центр, пишет «Еравна-инфо.24/7». О

Кое-какие подробности аварии сообщили в прокуратуре Бурятии. Там рассказали, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace наехал на коня около населённого пункта. В результате один пассажир получил телесное повреждение и обратился за медицинской помощью.

В надзорном ведомстве уже начали проверку. Там дадут оценку соблюдению требований о безопасности дорожного движения и законодательства о пассажирских перевозках.

ДТП автобус пострадавшие

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